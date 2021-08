LIVE. Populariteit president Biden daalt fors na taliban-opmars, EU-buitenlandchef: "We moeten met de taliban praten”

Strandgan­gers overmeeste­ren criminelen nadat boot met drugs crasht aan Spaanse kust

17 augustus Een tiental strandgasten in Spanje hebben afgelopen zaterdag enkele drugssmokkelaars overmeesterd. De boot van de criminelen met meer dan 800 kilogram cannabis aan boord, was gestrand na een wilde achtervolging met de politie op zee. “Hij wist niet welke kant hij op moest. Hij was aan alle kanten omsingeld”, vertelt een voorbijganger over een van de smokkelaars.