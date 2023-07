LIVE. Polen verplaatst meer dan 1.000 militairen naar grens met Wit-Rusland - Russische paramilitairen plannen nieuwe operaties in grensregio

In een interview met de Britse krant ‘The Observer’ kondigt een woordvoerder van het Vrijheid voor Rusland Legioen - die het opneemt tegen het bewind in het Kremlin - een nieuwe aanval aan op Russisch grondgebied. “Er komt nog een verrassing aan in de komende maand of zo”, vertelt de woordvoerder van de anti-Poetin-militie. “Het zal onze derde operatie zijn. Daarna komt er een vierde en een vijfde. We hebben ambitieuze plannen. We willen ons hele grondgebied bevrijden.” Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.