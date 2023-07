LIVE. Poetin reageert op arrestatie van kritische stemmen: "In gewapend conflict moeten regels gevolgd worden”

Rusland: lichte schade, een gewonde en luchtruim tijdelijk gesloten door droneaanval op Moskou

Russische autoriteiten stellen dat in totaal drie drones in de nacht van zaterdag op zondag Moskou hebben aangevallen. Daarbij zou tenminste een gewonde zijn gevallen. Ook werd de luchthaven van de Russische hoofdstad tijdelijk voor luchtverkeer gesloten.

Rusland zegt dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de serie aanvallen met drones op de hoofdstad van de afgelopen dagen. Het was alweer de derde keer in een week tijd dat de stad wordt opgeschrikt door vijandige, onbemande vliegtuigjes. Oekraïne heeft, net als de afgelopen keren, geen mededelingen gedaan over de incidenten.

Burgemeester Sergei Sobyanin van Moskou zei dat er schade is aan de gevels van twee gebouwen in Moscow City, een zakelijk district. Een bewaker is daarbij lichtgewond geraakt. Op foto's die via sociale media zijn gedeeld, is te zien dat er schade is aan een verdieping van een van de gebouwen.