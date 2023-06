LIVE. Poetin keert defensieminister Sjojgoe letterlijk de rug toe bij bezoek aan gewonde militairen - Landmijnen drijven naar Odesa na damdoorbraak

Oekraïne zegt in een week tijd 90 vierkante kilometer grondgebied te hebben heroverd op Russische invasietroepen. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie zijn zeven plaatsen bevrijd, drie meer dan tot nu toe gemeld. De Oekraïense strijdkrachten zouden 6,5 kilometer zijn opgerukt in de twee gebieden waar zij een tegenoffensief begonnen. Eerder maandag had Oekraïne al een succes gemeld, een dag na kleine winsten in Donetsk. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.