LIVE. Poetin geeft speech: welke toon slaat hij aan? Volg het hier live

Russisch president Vladimir Poetin geeft zo dadelijk een speech in de Valdai Club in Moskou. Het is vooral uitkijken naar de toon die hij zal aanslaan. Nu steeds meer mensen uit zijn ‘inner circle’ kritiek uiten op zijn aanpak van de oorlog in Oekraïne, is deze speech een interessante graadmeter: escaleert de oorlog verder of niet? Volg de toespraak hier live.