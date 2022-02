LIVE. Poetin beveelt Russisch leger om "vrede te handhaven" in Donetsk en Loehansk - VS en EU komen met sancties

Meest gezochte misdadiger van Australië na 12 jaar onder de rader dan toch opgepakt

Graham Gene Potter, de meest gezochte crimineel van Australië, is na 12 jaar onder de rader opgepakt. Potter werd in verdenking gesteld van samenzwering tot moord en drugsfeiten en moest daarvoor in 2010 voor de rechtbank verschijnen. Hij kwam echter nooit opdagen. De politie kon Potter na een tip uiteindelijk oppakken in Ravenshoe, een klein dorpje in Queensland, in het noorden van Australië.

17:20