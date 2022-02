LIVE. Poetin beveelt Russisch leger om "vrede te handhaven" in Donetsk en Loehansk - Johnson: inval Oekraïne kan binnen enkele uren beginnen

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Verscheidene signalen wijzen in die richting:

• Rusland heeft het conflict gisteren verder op spits gedreven met de erkenning van de afvallige Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk als onafhankelijke volksrepublieken. Dat is een schending van de akkoorden van Minsk voor de vreedzame regeling van het conflict in Oost-Oekraïne. Poetin kondigde ook aan een “vredesmissie” in de regio uit te voeren.

• Het Kremlin liet verstaan dat het geen interesse heeft in een topontmoeting tussen Amerikaans president Joe Biden en Russisch president Vladimir Poetin.

• Hoewel Rusland beweert dat het een deel van zijn troepen langs de grenzen met Oekraïne heeft teruggetrokken, zien noch Oekraïne, noch de VS, noch de NAVO daar tekenen van. Integendeel.

Volg de laatste ontwikkelingen omtrent de dreigende escalatie tussen Rusland en Oekraïne in onze liveblog.