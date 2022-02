LIVE. Poetin beveelt Russisch leger om "vrede te handhaven" in Donetsk en Loehansk - Johnson: inval Oekraïne kan binnen enkele uren beginnen - VN-Veiligheidsraad houdt spoedvergadering

internet Hacker haalt internet van Noord-Ko­rea neer uit wraak

Weken aan een stuk was het grootste deel van de weinige Noord-Koreaanse websites onbereikbaar. Dat het internet in het geïsoleerde land daarmee nagenoeg plat lag, was niet het gevolg van een cyberoorlog met de Verenigde Staten. Nee, een misnoegde hacker in pyjamabroek ging in de aanval uit wraak.

21 februari