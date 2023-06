LIVE. Passagiers overleden, bevestigen kustwacht en OceanGate: “Titan hoogstwaarschijnlijk geïmplodeerd”

KIJK. Verklede ‘influen­cers’ streamen hallunican­te aanval op mensen in supermarkt: tot 6,5 jaar cel

Wat bezielt iemand om onschuldige mensen zomaar aan te vallen? De drang naar internetroem, in het geval van een bende die in juli 2021 schokkende beelden maakte in een Asda-filiaal in Londen. Ze deelden een hoop slagen en klappen uit aan medewerkers en personeel terwijl ze alles livestreamden voor hun volgers.