LIVE. OVSE: ‘dramatische toename’ schendingen wapenstilstand - Washington signaleert tot 190.000 Russische troepen in en rond Oekraïne

Vrouw springt van cruise­schip in Golf van Mexico nadat beveili­ging haar weghaalde uit jacuzzi

Het cruiseschip Carnival Valor was op weg naar New Orleans toen een 32-jarige vrouw woensdagnamiddag (lokale tijd) overboord sprong. Voorafgaand aan het drama was de vrouw weggeleid door de security na een incident in de jacuzzi, maar de passagier wist zich los te rukken. De Amerikaanse kustwacht heeft haar zoektocht naar de vrouw inmiddels gestaakt.

18 februari