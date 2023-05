LIVE. Oud-president Medvedev noemt Britse functionarissen “legitiem militair doelwit” - Moskou evacueert kinderen uit grensgebied

“De doodstraf omdat je iemand graag ziet? Komaan, zeg!” Moet België miljoenen­steun aan Oeganda stoppen na vreselijke antihomo­wet?

Zware straffen voor zelfs maar het ‘promoten van homoseksualiteit’ tot de doodstraf voor ‘herhaalde seksuele relaties’ met iemand van hetzelfde geslacht. Dat staat in de nieuwe, vreselijke antihomowet die de Oegandese president heeft ondertekend. Toch blijft onze regering het land - althans voorlopig - geld toestoppen, in de vorm van 14 miljoen euro ontwikkelingssteun. En dat doen we niet zomaar, zo blijkt.