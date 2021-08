LIVE. Opnieuw explosies gehoord in Afghaanse hoofdstad Kaboel

Amerikanen voeren vergel­dings­aan­val uit op Afghaanse tak van IS: “Twee leden gedood”

28 augustus De Verenigde Staten claimen in Afghanistan twee belangrijke leden van IS-Khorasan, de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS), te hebben gedood met een drone. Een derde zou gewond zijn geraakt door de beschieting in de provincie Nangarhar.