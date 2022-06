LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Zowat 800 burgers houden zich schuil in fabriek in Sjevjerodonetsk”

Verdachte moord Peter R. de Vries wijzigt zijn verklaring en wijst onbekende “derde man” aan

Op het proces over de moord op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft de Poolse Kamil E. (36) uit Maurik dinsdag in de rechtbank in Amsterdam zijn verklaring aangepast. Naast hijzelf en zijn medeverdachte Delano G. uit Rotterdam (22) zou nog een derde man in de wagen van Rotterdam naar Amsterdam hebben gezeten. Deze man zou na G. uit de wagen zijn gestapt om “iets” te doen, klonk het plots in de verklaring van E.

13:46