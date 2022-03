LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky waarschuwt: zonder no-flyzone vallen er binnenkort raketten op NAVO-lidstaten - Dode bij bombardement op woongebouw in Kiev

President Zelensky heeft er opnieuw bij de NAVO op aangedrongen een no-flyzone in te stellen boven Oekraïne. Hij waarschuwt dat er anders in de nabije toekomst ook raketten terechtkomen op het grondgebied van NAVO-lidstaten. Volgens de Oekraïense minister van Volksgezondheid Viktor Ljasjko zijn zeven ziekenhuizen in Oekraïne onherstelbaar verwoest sinds het begin van de Russische invasie. De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zouden intussen in een stroomversnelling zitten en een akkoord zou volgens beide partijen snel mogelijk zijn. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.