LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky stelt terugtrekking van Russische troepen als voorwaarde voor vredesakkoord

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt de terugtrekking van de Russische troepen als voorwaarde voor een vredesakkoord. Op de site van de Azovstal-fabriek in Marioepol zijn intussen gewelddadige gevechten aan de gang. “Onze mannen zijn dapper en beschermen het fort, maar het is zeer moeilijk”, aldus burgemeester Vadim Bojtsjenko. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.