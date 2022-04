LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky spreekt VN-Veiligheidsraad toe: “Vreselijkste oorlogsmisdaden in Oekraïne sinds Wereldoorlog”

Grote rookpluim in buurt van No­tre-Da­me in Parijs

In het hart van de Franse hoofdstad is een brand ontstaan, meer bepaald in het 5de arrondissement. Dat ligt in de buurt van de beroemde Notre-Dame, maar de kathedraal is - zoals uit de beelden blijkt - gevrijwaard. Volgens gebruikers op sociale media is de grote rookpuim te wijten aan een bus die vuurt heeft gevat.

4 april