LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky spreekt vandaag VN-Veiligheidsraad toe - België blokkeert 200 miljard aan Russische transacties en tegoeden

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt vandaag de VN-Veiligheidsraad toe. Dat heeft hij maandag gemeld in zijn dagelijkse videoboodschap. Uit een analyse van satellietbeelden door The New York Times blijkt dat de vele doden die in de Oekraïense stad Boetsja zijn gevonden er al weken liggen. Die conclusie spreekt de Russische claim tegen dat de lichamen er op of rond 30 maart zijn neergelegd, nadat de Russische troepen vertrokken waren. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.