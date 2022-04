LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: “Slag om de Donbas is begonnen” - VS-president Biden nog steeds niet van plan om Oekraïne te bezoeken

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandagavond de start van het Russische offensief tegen Oost-Oekraïne bevestigd. “We kunnen nu zeggen dat Russische troepen de slag om Donbas zijn begonnen, iets waar ze zich al lang op voorbereiden. Een heel groot deel van het hele Russische leger is nu gewijd aan dit offensief”, zei hij in een verklaring die werd uitgezonden op Telegram. Een deel van het gebied, waar de dodelijke gevechten zijn geïntensiveerd, is in handen van pro-Russische separatisten. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.