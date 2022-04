LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: “Slag om de Donbas is begonnen” - Russen veroveren stad Kreminna

Geen mondmasker­plicht meer op vluchten binnen de VS na uitspraak rechter

Reizigers die binnen de Verenigde Staten vliegen hoeven niet langer een mondmasker te dragen in het vliegtuig of op het vliegveld of op eender welke vorm van openbaar vervoer. Maandag annuleerde een federale rechter in Tampa, Florida de verplichting daartoe die gezondheidsagentschap CDC vorige week had verlengd.

6:58