LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: “Russische troepen op sommige plaatsen zwaar in de meerderheid” - “8.000 Oekraïense gevangenen in de Donbas”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil geen Oekraïens gebied opgeven in ruil voor vrede. Dat heeft hij gezegd op een evenement in het kader van het Wereld Economisch Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Zelensky zei ook dat hij openstaat voor nieuwe vredesgesprekken, maar enkel als Rusland zich terugtrekt uit de gebieden waar het was voor de oorlog in februari begon. Bovendien wil hij enkel onderhandelen met Poetin zelf. Hij gaf woensdag ook aan dat de Russische troepen in sommige delen van het oosten zwaar in de meerderheid zijn. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.