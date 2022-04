LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: Rusland verwerpt voorstel wapenstilstand tijdens orthodox paasfeest

Bijna 80 procent van Britse kiezers vindt Johnson een leugenaar

Bijna tachtig procent van de Britse kiezers vindt dat premier Boris Johnson gelogen heeft over de verboden lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. Dat blijkt donderdag uit een enquête van Yougov in opdracht van Times Radio. Slechts acht procent van de ondervraagden zegt Johnson te geloven.

21 april