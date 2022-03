LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: “Rusland verspilt miljarden aan leugens en propaganda”

Franse skitrip wordt horrorva­kan­tie: 450 Nederland­se studenten vroeger naar huis nadat sommigen in het ziekenhuis zijn beland

Een groepsreis in de Franse Alpen van twee Nederlandse studentenverenigingen is vroegtijdig afgebroken nadat meerdere studenten in het ziekenhuis werden opgenomen. De studenten waren ernstig ziek geworden na de après-ski. Vermoedelijk werden ze gedrogeerd.

