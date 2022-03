LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: “Positieve signalen” vanuit onderhandelingen met Moskou - VS: “Terugtrekking Russische troepen is simpele hergroepering”

Minstens drie doden nadat vliegtuig­je neerstort in Mexicaanse supermarkt

In Mexico is een klein vliegtuig neergestort en terechtgekomen in een supermarkt. Drie inzittenden kwamen daarbij om het leven, zo meldt het agentschap voor civiele bescherming van de deelstaat Morelos op Facebook. Volgens lokale mediaberichten vielen er ook vier gewonden.

