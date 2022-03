LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: “Positieve signalen” vanuit onderhandelingen met Moskou. “Russische troepen beschoten EU-adviesmissie”

Sprankel hoop op diplomatie­ke uitweg uit conflict in Oekraïne doet beurzen opleven

Voorzichtige signalen over een mogelijke de-escalatie in de oorlog in Oekraïne doen de beurzen opleven. Aandelen van bedrijven met blootstelling aan Rusland en Oekraïne koersen fors hoger. Ook de olieprijs is gezakt.

29 maart