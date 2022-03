LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: "Oekraïne moet erkennen dat het geen NAVO-lid kan worden” - Macron biedt Russische tv-activiste hulp aan

Vrouw die boodschap tegen oorlog in Oekraïne toonde op Russische tv weer opgedoken: foto toont haar met advocaat in rechtszaal

De vrouw die maandagavond een live nieuwsuitzending op de Russische staatstelevisiezender Channel One verstoorde met een boodschap tegen de oorlog in Oekraïne, is opnieuw opgedoken nadat ze was opgepakt en er urenlang niets meer over haar was vernomen. Marina Ovsyannikova (44) verscheen samen met haar advocaat Anton Gashinsky in de rechtszaal en de twee maakten er een selfie van. Intussen raakte ook bekend dat Ovsyannikova aan zeker één vriendin vooraf vertelde wat ze van plan was en hoe ze erin slaagde om tot op de set van het journaal te raken.

15:33