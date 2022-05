LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: Moskou laat Oekraïense soldaten staalfabriek niet verlaten - VN: “Meer dan 300 illegale executies ten noorden van Kiev”

Rus­land-ex­pert over afgelaste luchtshow in Moskou: “Ze waren bang voor sabotage. Als er een vliegtuig was neergescho­ten, was dat een schande geweest”

Officieel heette het dat het weer de grote spelbreker was voor de afgelaste luchtshow tijdens de militaire parade in Moskou maandag. Maar daar wordt buiten Rusland weinig geloof aan gehecht. Een Rusland-expert zegt aan ‘Bild’ dat de Russen eerder bang waren voor sabotage. “Als er een vliegtuig was neergehaald, dan zou dat een schande zijn geweest voor de ogen van de hele wereld.”

10 mei