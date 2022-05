LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky lanceert wereldwijde crowdfundingcampagne - “Humanitaire corridors aan Azovstal-fabriek functioneren”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de lancering van een wereldwijde online crowdfundingcampagne aangekondigd. Het geld moet zijn land helpen in de oorlog tegen Rusland en voor de heropbouw. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.