LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky in nieuwe videoboodschap: “We zullen overwinnen" - Geen akkoord over humanitaire corridors

Vijf mensen delen beloning van 50.000 dollar voor tips over verdachte van schietpar­tij in New Yorkse metro

Vijf mensen die de politie van New York informatie leverden die leidde tot de arrestatie van de man die dinsdag tijdens een massaschietpartij tien mensen neerschoot in een metrostel in New York, zullen een beloning van 50.000 dollar (een goeie 46.000 euro) delen. Dat deelde de politie van New York vrijdag mee.

16 april