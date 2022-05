LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky bevestigt dat 60 burgers werden gedood bij Russische aanval op school

Kremlin geeft plots toe: grootste deel politieke elite in Rusland werd in het ongewisse gehouden over inval in Oekraïne

Het overgrote deel van de politieke elite in Rusland was niet op de hoogte van de precieze plannen van president Vladimir Poetin in Oekraïne. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin toegegeven, volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

7 mei