LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky beschuldigt Rusland van gebruik fosforbommen - “Minstens zes burgerslachtoffers na bombardement in Charkiv”

Aandelen­beurs in Moskou gaat na wekenlange sluiting weer open

De aandelenbeurs in Moskou gaat na een wekenlange sluiting donderdag open, zij het met zware beperkingen. Alleen de handel in 33 aandelen is toegestaan. Daarnaast mogen beleggers niet speculeren op een koersdaling van aandelen, maakt de centrale bank van Rusland bekend.

23 maart