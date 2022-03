LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky bedankt vrouw die Russische nieuwsuitzending verstoorde - Stroomtoevoer naar oude kerncentrale Tsjernobyl hersteld

Honderden Oekraïners wachten aan de Heizel op hun registra­tie: “We trillen bij het geluid van explosies”

Honderden Oekraïense vluchtelingen proberen zich in ons land te laten registreren. Dat kan vanaf vandaag in het nieuwe onthaalcentrum aan Paleis 8 op de Heizel. Oksana, die in Temse woont, is haar familie zelf gaan ophalen aan de grens met Polen. Alla en Kateryna komen uit Odesa en lieten alles achter: “Elk moment kan de oorlog bij ons zijn. We trillen bij elk geluid van explosies en je bent nooit zeker dat je ongedeerd blijft”, vertelt Kateryna aan ‘VTM Nieuws’.

14 maart