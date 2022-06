LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: “5 miljard dollar per maand nodig om ons te kunnen verdedigen”

Meer kindhuwe­lij­ken in Hoorn van Afrika door droogte, meldt UNICEF

UNICEF ziet een alarmerende toename van het aantal kindhuwelijken in de Hoorn van Afrika, waartoe Ethiopië, Somalië, Kenia en Zuid-Soedan behoren. Oorzaak is volgens de VN-kinderorganisatie de ernstigste droogte in veertig jaar in de regio. Die duwt gezinnen naar de rand van de afgrond, waardoor sommige ouders besluiten dochters van soms pas twaalf jaar uit te huwelijken aan veel oudere mannen.

