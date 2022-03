LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zeker negen doden bij raketaanval op Lviv - Zelensky wil Poetin in Jeruzalem ontmoeten

In de westelijke Oekraïense stad Lviv, toevluchtsoord voor vluchtelingen uit het hele land, zijn in de vroege ochtend meerdere explosies geweest. Volgens Oekraïense media is de stad getroffen door meerdere raketten. NAVO-baas Jens Stoltenberg waarschuwt dat Rusland chemische wapens in kan zetten. Hij roept president Poetin op de oorlog te beëindigen en “in te zetten op diplomatie.” De Oekraïense president Zelensky is alvast bereid om in Jeruzalem met Poetin te gaan praten. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.