LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zeker dertig dodelijke slachtoffers bij aanval op station in Oost-Oekraïense Kramatorsk - Zelensky: situatie Borodjanka nog erger dan Boetsja

26 lichamen gevonden onder puin apparte­ments­blok­ken in Borodjanka: “Situatie veel verschrik­ke­lij­ker dan in Boetsja”

In het Oekraïense stadje Borodjanka, ruim 50 kilometer ten noordwesten van Kiev, is de situatie nog "veel verschrikkelijker" dan in Boetsja. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd. "Er zijn meer slachtoffers in dit kleine stadje dan in Boetsja", aldus Zelensky. Hulpverleners hebben alvast 26 lichamen aangetroffen onder het puin van twee gebouwen die gebombardeerd werden

8:20