LIVE OORLOG OEKRAÏNE. VS houden rekening met gebruik chemische wapens door Rusland

Russisch leger laat slagveld vol mijnen, brokstuk­ken en lijken na, maar heropbouw is begonnen

Het Oekraïense leger is in de gemeenten rond Kiev begonnen met de opruim na de Russische invasie. Maar de gemeentes zijn er slecht aan toe. De hele regio is veranderd in een slagveld vol met mijnen en brokstukken. Op verschillende plekken liggen er ook nog lijken en moeten er bommen ontmanteld worden.

16:21