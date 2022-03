LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Vrouw van Oekraïense president de wanhoop nabij: "Dit is massamoord” - Pentagon: “Nieuwe Russische colonne op weg naar Kiev”

Russische families bellen Oekraïense hulplijn: “Mijn echtgenoot is soldaat, weet u of hij nog leeft?”

Russische burgers zijn wanhopig op zoek naar antwoorden. Ze bellen naar een Oekraïense hulplijn in de hoop om iets te weten te komen over familieleden die in Oekraïne zijn gaan vechten en waarmee ze het contact verloren zijn. Dat blijkt uit audiobestanden die CNN maandag uitgezonden heeft.

18:32