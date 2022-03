LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Vredesonderhandelingen worden morgen voortgezet - Zelensky: “Moeizame gesprekken met Moskou”

N-VA-voorzitter Bart De Wever: “Poetin doet denken aan Hitler”

N-VA-voorzitter Bart De Wever is diep geraakt door de oorlog in Oekraïne. Tegelijk toont hij zich ook bezorgd. “Als er één Russische tank de grens van een NAVO-land overschrijdt, dan zijn we formeel in oorlog”, aldus De Wever in ‘De Zondag’. De Antwerpse burgemeester legt in het interview ook uit waarom Russisch president Vladimir Poetin hem aan nazileider Adolf Hitler doet denken.

13 maart