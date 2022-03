LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Vredesgesprekken worden maandag hervat via videoverbinding - Evacuatie uit Oekraïense stad Marioepol opnieuw mislukt

De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zouden in een stroomversnelling zitten. Volgens beide partijen is een snel akkoord nu mogelijk. Intussen zijn er in het hele land bombardementen: in de vroege ochtend vielen zeker 35 doden bij een raketaanval op een militaire basis in Lviv, nabij de Poolse grens. In Irpin, vlak bij hoofdstad Kiev, overleed de Amerikaanse journalist Brent Renaud nadat hij door een kogel werd geraakt. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.