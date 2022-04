LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Von der Leyen belooft Zelensky snel werk te maken van Oekraïens EU-lidmaatschap

Oud-minnares Poetin zet flat in Sint-Petersburg te huur: dit “erg onvolwas­sen begrip van luxe” kost 9.000 euro per maand

Ze wordt een “goede vriendin” (lees: oud-minnares) van de Russische president Vladimir Poetin genoemd en dat heeft haar duidelijk geen windeieren gelegd. Svetlana Krivonogikh (47) zou volgens ‘BBC News Russian Service’ een in het oog springend appartement in Sint-Petersburg proberen te verhuren voor de prijs van ruim 9.000 euro per maand (kosten inbegrepen). Op sociale media wordt echter de draak gestoken met het gebrek aan stijl van de flat én de vergelijking gemaakt met het penthouse van Donald Trump in New York.

