LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Volg hier de 9 meiparade in Moskou. Poetin verklaart geen oorlog en geen algehele mobilisatie: "Westen bereidde invasie voor”

Burgemees­ter van Marioepol deelt beelden van erbarmelij­ke omstandig­he­den in Russisch ‘filtratie­kamp’

De beelden tonen de erbarmelijke omstandigheden in een filtratie- of gevangenenkamp in Bezimenne nabij Marioepol. Volgens de burgemeester worden er mannen gevangen gehouden door de Russen. Het gaat om Oekraïense burgers die zogezegd geëvacueerd zouden zijn. Zij worden bedreigd met executies en martelingen. De Russen gebruikte zulke filtratiekampen al in de Tweede Wereldoorlog en in de Tsjetsjeense Oorlog.

7 mei