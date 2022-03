LIVE OORLOG OEKRAÏNE. VN-topman: “Nucleair conflict behoort tot de mogelijkheden” - “18 mensen uit ons land vertrokken om wapens op te nemen”

Honderden Oekraïners wachten aan de Heizel op hun registra­tie: “We trillen bij het geluid van explosies”

Honderden Oekraïense vluchtelingen proberen zich in ons land te laten registreren. Dat kan vanaf vandaag in het nieuwe onthaalcentrum aan Paleis 8 op de Heizel. Oksana, die in Temse woont, is haar familie zelf gaan ophalen aan de grens met Polen. Alla en Kateryna komen uit Odesa en lieten alles achter: “Elk moment kan de oorlog bij ons zijn. We trillen bij elk geluid van explosies en je bent nooit zeker dat je ongedeerd blijft”, vertelt Kateryna aan ‘VTM Nieuws’.

16:14