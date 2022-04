LIVE OORLOG OEKRAÏNE. VN schorsen Rusland als lid van Mensenrechtenraad

Russische troepen kregen instruc­ties voor massagra­ven: “Zestien soldaten moeten duizend lichamen kunnen begraven in drie dagen tijd”

Opmerkelijke timing: enkele weken vooraleer de oorlog in Oekraïne van start ging, zijn in Rusland de normen rond het aanleggen van massagraven aangescherpt. Volgens de nieuwe instructies moeten zestien soldaten in drie dagen tijd duizend lichamen kunnen begraven. Puur toeval of de voorbode voor wat komen zou?

