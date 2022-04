Waar is Sasha (4)? Ook ons land zoekt mee naar Oekraïense kleuter die vermist raakte tijdens vlucht met zijn oma voor oorlog

Zo’n 2.000 kinderen zijn sinds de start van de oorlog in Oekraïne vermist. Een van hen is Sasha Zdanovych (4). Samen met zijn oma sloeg hij vorige maand op de vlucht, maar het bootje waarin ze zaten, kapseisde. De grootmoeder werd dood teruggevonden, van de kleuter is tot op heden geen spoor. Zijn moeder is wanhopig naar hem op zoek. De 4-jarige Sasha is het eerste kind dat prijkt op een Europese lijst voor vermiste kinderen. Ook ons land brengt de verdwijning onder de aandacht.

