LIVE OORLOG OEKRAÏNE. VK zoekt bevestiging voor chemische aanval in Marioepol - Rusland vervolgt eerste buitenlander voor “nepnieuws” over oorlog

Russische journalis­te die op tv protesteer­de tegen oorlog, wordt correspon­den­te voor Duits mediamerk Welt

Marina Ovsjannikova, de journaliste die vorige maand live op de Russische staatszender Channel One Russia protesteerde tegen de invasie in Oekraïne, gaat aan de slag als correspondente voor het Duitse mediamerk Welt. Dat meldt Axel Springer, de groep boven het merk. Haar toekomstige collega’s bij Welt hebben alvast veel lof over de protestactie van Ovsjannikova. “Ze heeft de moed gehad om kijkers in Rusland te confronteren met een onbewerkt beeld van de werkelijkheid”, zegt hoofdredacteur Ulf Poschardt.

11 april