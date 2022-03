LIVE OORLOG OEKRAÏNE. VK: 1.000 Wagner-huurlingen in Oekraïne - Biden: “Ik uitte mijn morele verontwaardiging over Poetin”

Paris (12) schiet neef en zichzelf per ongeluk dood tijdens opname Instagram­vi­deo

Een verjaardagsfeestje mondde uit in een drama in Saint Louis, in de Amerikaanse staat Missouri. Paris Harvey (12) en haar neef Kuaron Harvey (14) overleden aan schotwonden, volgens de familie toen het meisje met een vuurwapen aan het spelen was voor een Instagramvideo. Het incident gebeurde rond twee uur ‘s nachts in de nacht van vrijdag op zaterdag.

27 maart