LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Verklaart Poetin formeel de oorlog aan Oekraïne?

Biden is "slechtste president ooit", Trump "een plaag": ex-tegenstan­ders sparen elkaar niet in speeches

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gespeecht tijdens het jaarlijkse diner voor Witte Huis-verslaggevers (Correspondents’ Dinner, nvdr). Dat gebeurt naar goede gewoonte in gemoedelijke sfeer met het nodige aantal mopjes. Opvallend: op dezelfde dag sprak ook Donald Trump op een Republikeinse rally in Nebraska. Sneren naar de huidige president werden daar op gelach of boegeroep onthaald, maar ook Biden nam tijdens zijn toespraak geen blad voor de mond over zijn voorganger. We leggen de (pittige) speeches voor u naast elkaar in bovenstaande video.

2 mei