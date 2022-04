LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Tientallen lichamen gevonden langs weg Boezova” - Oekraïens minister: "Schade rond 920 miljard euro”

Foto’s bevestigen volgens The New York Times de verhalen van Oekraïners dat het Russische leger in het dorp Boezova wellicht wel vijftig burgers heeft gedood. De Oekraïense economie zal dit jaar naar verwachting bijna halveren in vergelijking met 2021 door de Russische invasie, stelt een nieuw rapport van de Wereldbank. Op een donorconferentie in Polen is internationaal ruim 10 miljard euro toegezegd om vluchtelingen uit het oorlogsgebied te helpen. Ons land voorziet 800 miljoen euro, zo verklaarde premier Alexander De Croo in een videoboodschap. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.