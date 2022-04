LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Tientallen doden gevonden in massagraf ten westen van Kiev” - Zelensky blijft hopen op diplomatieke oplossing

Nederland­se jongen (13) overleden bij duikinci­dent in Maleisië: vader en jonge Française konden wel gered worden

De 13-jarige Nederlandse jongen die sinds woensdag wordt vermist in de zee bij Maleisië is overleden. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nadat zijn vader al had gezegd dat de jongen niet sterk genoeg was om het te redden. Het lichaam van de jongen is nog niet gevonden. Vader en zoon waren samen met twee anderen gaan duiken voor de zuidoostelijke kust van Maleisië toen ze werden meegesleurd door een sterke stroming.

9 april