LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Stroomtoevoer Tsjernobyl deels hersteld” - Evacuatie burgers verloopt moeizaam

Wit-Rus­sen sluiten aan bij Oekraïens leger: “Pijnlijk dat mijn land als spring­plank voor Rusland dient”

Van over heel de wereld reizen mensen naar Oekraïne af om het leger en de inwoners steun te bieden. Nu sluiten zelfs Wit-Russische inwoners aan bij de Oekraïense strijdkrachten. U weet wel, het land van de pro-Russische dictatuur onder Poetins politieke boezemvriend Loekasjenko, waarvan het grondgebied tegenwoordig wordt gebruikt door Russische troepen om onder meer Kiev in te proberen lijven. In deze reportage volgen we de Wit-Russische soldaten tijdens hun opleiding. “Ontzettend pijnlijk dat mijn land als springplank dient voor Russische agressie.”

11 maart