LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Straatgevechten in Marioepol verhinderen evacuatie theaterslachtoffers” - Rusland bevestigt gebruik hypersonische raketten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een videoboodschap opnieuw Moskou uitgenodigd om “zinvolle” gesprekken aan te gaan. Oekraïne hoopt vandaag tien humanitaire corridors te openen voor de evacuatie van burgers, waaronder één in de belegerde stad Marioepol. De Europese Unie maakt zich zorgen over de een naderende hongersnood en denkt ook aan een miljardenfonds voor noodhulp en wederopbouw van het land. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.